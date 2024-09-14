Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Kurtuluş Lisesi’ni yerinde inceledi, okulların açılmasına günler kala inşaatın hala tamamlanmamasına tepki gösterdi.

CTP İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir yaptığı basın açıklamasında, UBP-DP-YDP Hükümeti ve Güzelyurt Belediyesi’nin eğitimdeki sorunlara çözüm üretmediğini belirtti, eğitim sistemindeki kaosun giderek büyüdüğünü ve hükümetin plansız politikalarının kamusal eğitimi yok ettiğini vurguladı.

"Yeni Buse Savaşkan’lar yetiştirmek istiyoruz"

Gulamkadir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her geçen gün eğitim sistemindeki kaosu büyütüyorsunuz. Bir neslin kaybedilmesine sebep oluyorsunuz. Biz, bu okullarda gençlerimiz kaliteli eğitim alsın, yeni Buse Savaşkan’lar yetişsin istiyoruz.” dedi.

"Öngörüsüz politikalar eğitim sistemini çökertiyor"

Gulamkadir, hükümetin okul yıkımları ve inşaat çalışmalarını planlayamadığını belirterek, “Deprem fizibilite raporlarına göre okul yıkımlarını ve inşaatları yönetemediniz. Çocuklarımız, inşaat alanına dönen okullarda eğitim almaya zorlanıyor. İnşaat devam ederken bir çocuğun başına bir şey gelirse bunun hesabını verebilecek misiniz?” diye sordu.

"Konteyner yapıları çözüm zannediyorlar"

Gulamkadir, konteyner yapılarının normalleştirilmesine tepki gösterdi: “Her boş alana konteyner yerleştiriyorsunuz, ama okulların kantini, laboratuvarı, spor alanı yok. Eğitimin pedagojik boyutunu hiçe sayıyorsunuz.” dedi.

"Gözünüzün önünde gençler yaralanıyor"

Gulamkadir, “CTP belediyeleri bölge okullarına ciddi katkılar sağlarken, Güzelyurt Belediyesi eksik ve kırık kaldırımları bile tamamlamıyor. Gençlerimiz gözümüzün önünde düşüp yaralanıyor.” diye konuştu.

"Yeter artık, istifa edin"

Gulamkadir, hükümetin kamu okullarını göz ardı ettiğini ve eğitimde kaliteyi düşürdüğünü belirterek, “Kamu okulları sizin oyuncağınız değildir. Yaptıklarınızla bir neslin kaybedilmesine seyirci kalmayacağız. Beceremiyorsunuz, istifa edin ve gidin!” şeklinde konuştu.