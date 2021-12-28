“Yeni bir eser mi yoksa kayıtlarda var mı araştırılacak”

Selimiye'deki restorasyon çalışmalarında Şovalye figürlü mezar taşı tarihi eserleri çıktı. Eski Eserler Dairesi, söz konusu mezar taşlarının geçmişte kayıtlara geçen tarihi eserler mi olduğu yoksa yeni eserler mi bulunduğunun araştırılacağını belirtti.

Selimiye Camii, tarihsel ismiyle Ayasofya Camii veya Ayasofya Katedrali'nin restorasyonu sırasında zemininde tarihi eser bulundu. Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced, söz konusu eserlerin, Eski Eserler ve Müze Dairesi'ne teslim edildiğini kaydetti.

'Templar Şovalyeleri'ne ait şovalye figürlü mezar taşları bulunduğunu anlatan Ced, eserlerin tutanaklara işlendiğini, depolarda koruma altına alındığını belirtti.

Kıyafet ve aksesuar iddiası

Lefkoşa'nın kuzey kesiminde bulunan cami ve eski Katolik katedralinin zemininde 'Templar Şovalyeleri'ne ait kıyafet ve kimi aksesuarların da çıktığı iddia edildi, ayrıca, bu eski eserlerin Türkiye'de sergilenmesi yönünde kimi girişimler olduğu da öne sürüldü. Söz konusu iddiaları yalanlayan Ced, “Sadece figürlü mezar taşları çıktı” dedi.

Ersenal: “Eğer yeni, kayıtlara geçmemiş bir taş ise bu heyecan verici…”

Seramik Sanatçısı Rauf Ersenal ise, restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda taban zemininde zaten Şovalyelerin gömülü olduğunun bilindiğini ifade ederek, özetle şu bilgileri paylaştı:

“Bu mezar kapakları daha önce hiç açılmadı. Eğer açılmış ve bu malzemeler çıkmışsa yeni ve heyecan verici bir gelişme olurdu. Şovalyeler burada kılıçları ve ellerinde yüzükleri ile gömülüyordu.

Bunun yanında daha önce kayıtlara geçmemiş olan yeni bir mezar taşı bulunduysa o zaman bu da yeni bir durum sayılır.” dedi.