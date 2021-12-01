Yeni atanan personel ile fotoğraf çektirdi
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuya atanan personeline başarılar diledi, beraber bakanlık önünde fotoğraf çektirdi
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nce IV. Derece Muhafız kadrosuna açılan münhale katılıp, sınavlarda başarılı olan ve kamuya atanan personel ile bir araya geldi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Oğuz, yeni atanan personeli tek tek tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Toplantıda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci de hazır bulundu.
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