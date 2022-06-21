Yedidalga yandı, helikopter 'bakımda'

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Türkiye Cumhuriyeti'nden kiralanan ve 5 Haziran’da Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, bugünkü yangına ‘teknik bakım için Türkiye’de olduğu gerekçesiyle’ müdahale edemedi.

Yangın için Türkiye’den farklı bir helikopter adaya gönderildi. Yedidalga köyünde felaketin eşiğinden dönülürken, bölge Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangına helikopter ile geç müdahale edildiği için tepki gösterdi.

“Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi?” diyen Kaya, bu duruma isyan etti.

Hatırlanacağı üzere; mürettebatın konaklamasını ve akaryakıtını Orman Dairesi'nin karşılayacağı Helikopter, 5 Haziran’da adaya gelmiş, Eylül ayına kadar Lefkoşa'da konuşlandırılacağı açıklaması yapılmıştı.

Yedidalga köyünde dün çıkan yangın ısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayılarak, bölgede büyük korku ve paniğe neden oldu.

İtfaiye ekipleri, yangın helikopteri, belediye ekipleri ve bölgedeki vatandaşların müdahaleleriyle yangın saatler sonra güçlükle kontrol altına alındı.

Helikopterin yangına iki buçuk saat sonra müdahale etmesiyle, ülkede konuşlandırılıyor denilen helikopterin aslında ‘servis için Türkiye'ye gittiği’ ortaya çıktı.

Polis ve Orman Dairesi’nden resmi açıklama gelmedi…

Yangının sürdüğü sırada ise Bölge Belediye Başkanı Aziz Kaya dışında hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Ne polis, ne de YENİDÜZEN’in ulaşmaya çalıştığı Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu telefonları yanıtsız bıraktı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

"Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi?"

YENİDÜZEN'e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangının 12.30 civarında başladığını ve hemen müdahale edilmesine rağmen kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

“Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi?” diyen Kaya, bu duruma tepki gösterdi.

Kaya, özetle şunları dile getirdi:

"Yangın 12.30'da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Burada sorulması gereken soru şu: Yangın helikopteri bölgeye neden 2 buçuk saat sonra geldi? Yangın bölgesinin deniz kenarı olması helikopterin işini daha da kolaylaştırması gerekirken, helikopter bölgeye 2 buçuk saatte geliyor. Hava rüzgarlıydı, kıldan döndük, ucuz atattık. Müdahale eden herkese teşekkür ediyorum"

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci:

“Teknik bakım zamanı geldiği için TC’ye gitti, yerine başka geldi”

Türkiye Cumhuriyeti'nden kiralanan ve 5 Haziran’da Orman Dairesi'nin Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin teknik bakım zamanı geldiği için Türkiye’ye gittiğini ifade eden Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Yedidalga’daki yangına müdahale için Türkiye’den farklı bir helikopter geldiğini anlattı.

“Bize tahsis edilen helikopter adaya gelene dek burada konuşlanacak”

Deveci, “Yangında TC’den başka helikopter geldi, yangına müdahale etti. Bu helikopter ta ki bize tahsis edilen helikopter adaya gelene dek burada konuşlanacak” dedi.