Yedi metre yüksekten düşen Hamza Tahir ağır yaralandı
Çatalköy’de bir binanın çatı katında yangın borusu tesisatı işi yaparken yedi metre yüksekten beton zemine düşen 29 yaşındaki Hamza Tahir’in ağır yaralandığı bildirildi.
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Çatalköy’de meydana gelen iş kazasında yedi metre yüksekten düşen 29 yaşındaki Hamza Tahir (E) ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Çatalköy’de, bir binanın çatı kısmında yangın borusu tesisatı işi yaparken dengesini kaybederek yedi metre yüksekten beton zemine düşen Tahir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tahir, yapılan müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
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Etiketler : iş kazası, Hamza Tahir