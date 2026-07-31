11 Meşale Festivali bu akşam başlıyor

Dikmen Belediyesi tarafından düzenlenen 11 Meşale Festivali, bu akşam saat 20.30'da Dağyolu'nda başlayacak. Dokuz gün sürecek festivalde müzikten halk danslarına, spor etkinliklerinden tombalaya kadar birçok etkinlik yer alacak.

Saat 20.30'da başlayacak festival, dokuz gün boyunca bölge halkını kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerde buluşturacak. Festival programında konserler, halk dansları gösterileri, spor etkinlikleri, tombala ve çeşitli sosyal etkinlikler yer alacak.

Festivalin açılış gecesinde DİGEM Halk Dansları ekibi sahne alırken, Buffer Zone ile Belgin & Davut Ceylangüden de müzikseverlerle buluşacak. Gecede ayrıca tombala etkinliği de gerçekleştirilecek.

Dikmen Belediyesi, tüm vatandaşları festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ederek, Meşale Festivali'nin bu yıl da bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına renk katacağını belirtti.