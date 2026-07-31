3 yıldır kaçak olduğu ortaya çıktı

Boğazköy'de 28 Temmuz'da Hasan Düzgen'in hayatını kaybettiği, Rasul Jorayev'in ise ağır yaralandığı trafik kazasının zanlısı J.P.A., ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, Gönyeli'de yaşayan zanlının 24 Ocak 2023 tarihinden bu yana ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edildi. Kazanın ardından yaklaşık 6 saat boyunca Pınarbaşı bölgesinde bir kamyon içerisinde saklanan zanlı, vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak tutuklanmıştı.

Girne Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Yakup Bahit, zanlının MD 773 plakalı araçla aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde seyrederken Kamacıoğulları'na ait iş yerinin garajına girdiğini anlattı.

Bahit, zanlının önce park halindeki iki kamyona, ardından garajda bulunan Hasan Düzgen ile Rasul Jorayev'e çarptığını, aracın ise yedek parça deposuna çarparak durabildiğini söyledi.

Kazada Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirirken, Rasul Jorayev'in yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü mahkemeye aktarıldı.

Polis, zanlının kullandığı aracın sigorta kapsamı dışında olduğunu, araçta yapılan aramada folyo kağıdına sarılı yaklaşık yarım gram uyuşturucu bulunduğunu da açıkladı. Zanlının kendi isteğiyle kan örneği verdiği belirtilirken, kazanın meydana geldiği noktadaki hız tespit kamerası kayıtlarının inceleneceği ifade edildi.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, alınacak ifadeler ve beklenen teknik incelemeler nedeniyle 6 gün ek tutukluluk talep etti. Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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