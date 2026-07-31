Ticaret Odası: “Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nun amacı değiştirilemez”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nun kuruluş amacından uzaklaştırılmaması gerektiğini belirterek, fon kaynaklarının yalnızca KKTC vatandaşlarının istihdamını artırmaya yönelik kullanılması çağrısında bulundu.

KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nun KKTC vatandaşlarının istihdamını artırmak, yerel iş gücünü korumak ve işverenleri yerel istihdama yönlendirmek amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

“Amacı ve kullanım alanı açıktır, değiştirilemez” ifadelerine yer verilen açıklamada, kamuoyuna yansıyan bazı uygulamaların fonun kuruluş hedefinden uzaklaşıldığı yönünde endişe yarattığı belirtildi.

“Yabancı iş gücünü teşvik edecek şekilde kullanılması çelişki yaratır”

Fonun önemli gelir kaynaklarından birinin üçüncü ülke çalışanlarından kesilen yüzde 5 oranındaki ihtiyat sandığı kesintileri olduğu hatırlatılan açıklamada, bu kaynağın yeniden yabancı iş gücünün istihdamını teşvik edecek biçimde kullanılmasının fonun varlık gerekçesiyle çeliştiği savunuldu.

KTTO, fonun temel amacının yerel iş gücünü desteklemek olduğunu belirterek, kaynakların bu doğrultunun dışında değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

“Sektörel ayrıcalıklar rekabeti bozuyor”

Açıklamada, binlerce KKTC vatandaşını istihdam eden birçok işletmenin söz konusu desteklerden yararlanamamasına rağmen bazı sektörlere ayrıcalıklı destek sağlanmasının eşitlik ilkesini zedelediği ifade edildi.

Bu tür uygulamaların rekabet koşullarını bozduğu ve kamu kaynaklarının adil kullanılmadığı yönündeki kaygıları artırdığı belirtilen açıklamada, destek mekanizmalarının tüm işletmeler için eşit ve şeffaf şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

“Sanayi ve turizm desteğinin yolu genel bütçedir”

KTTO, sanayi veya turizm sektörlerinin desteklenmesine karşı olmadığını belirterek, bu desteklerin Yerel İstihdamı Destekleme Fonu üzerinden değil, Genel Bütçe kaynakları aracılığıyla sağlanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’nun yararlanıcıları, fonun kuruluş amacı doğrultusunda sektör ayırt etmeksizin KKTC vatandaşlarını istihdam eden tüm iş yerlerini kapsamalıdır” denildi.

“Mücadelemiz sektörlerle değil, ilkesizlikle”

Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik ve hukuka uygunluğun temel ilkeler olması gerektiği belirtilen açıklamada, hükümete fonu kuruluş amacına uygun şekilde kullanma çağrısı yapıldı.

KTTO açıklamasında şu ifadeler de kullanıldı:

“Bizim mücadelemiz herhangi bir sektörle değil; ilkesizlikle, adaletsizlikle ve kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmasıyladır. Yerel İstihdamı Destekleme Fonu yerel istihdam içindir. Bunun dışındaki her uygulama hem fonun ruhuna hem de toplumun adalet duygusuna aykırıdır.”