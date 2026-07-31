Hayvan barınak zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince muhtelif tarihlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınak zararı olan iki üreticiye, iki barınak için toplam 163 bin 950 TL tazminat ödendi.

Üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmek koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği belirtildi.