Haspolat’ta yangın!

Haspolat Kırsal Kesim arsaları mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 6 dönümlük arazideki kuru otlar ve maki bitki örtüsü yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birine çarparak, oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.