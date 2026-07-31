Öğretmenlik sınavları; yarın ve pazar günü ile 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Kamu Hizmetleri Komisyonu (KHK), 2025-2026 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının yarın ve pazar günü ile 8-9 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu konuyla ilgili açıklamasında, öğretmen adaylarının yarın yapılacak ilk sınavının saat 09.00’da Lefkoşa'da üç okulda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Köseoğlu, toplam bin 604 kişinin katılacağı I. Oturum Eğitim Bilimleri Testi sınavlarının, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 4 branşta ise toplam 309 kişinin sınava gireceğini aktaran Köseoğlu, bunlardan 160 adayın Özel Ders (Rehber) Öğretmenliği için yarışacağını söyledi.

Köseoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 47 branştan Coğrafya-Sosyal Bilgiler (İng.-Türk.) Öğretmenliği branşını kapsayan aday bulunmadığını belirterek, bu sebeple münhal branşın Milli Eğitim Bakanlığı’na iade edildiğini kaydetti.

Diğer 46 branşta toplam bin 997 kişinin sınava girmesinin beklendiğinin aktaran Köseoğlu, 213 aday ile İngilizce Öğretmenliği branşının başı çektiğini vurguladı.

Köseoğlu, öğretmenlik sınavlarında yer alan tüm branşlara toplam 2 bin 306 kişinin katılmasının beklendiğini ve sınavlarda 172 kişinin görev yapacağını söyledi.

Köseoğlu, İlköğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Ortaöğretim Dairesi altında münhal bulunan branş sınavlarının yarın, 2, 8 ve 9 Ağustos günleri yapılıp, tamamlanacağını kaydetti.

Sınav öncesi tüm adaylara ve gözetmenlere çağrıda bulunan Köseoğlu, khk.gov.ct.tr adresinde yayımlanan ve ayrıca sınava girecek tüm aday ve gözetmenlere gönderilen smslerde yer alan linkden “Sınava katılım bilgileri” ile “Sınavlarda uyulması gereken kurallar”a dikkat ve riayet etmesini istedi.

Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacak

Köseoğlu, adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliklerini doğrulayacak resmi bir belgenin aslını ibraz etmek zorunda olduğunu hatırlatarak, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağı uyarısında bulundu.

Sınava girecek adayların en geç 30 dakika kala sınav salonu önünde hazır olması gerektiğini de belirten Köseoğlu, sınav esnasında koyu, parlak ve yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanılması (örneğin 2B), yumuşak bir silginin tercih edilmesi ve cevap anahtarında işaretlenecek dairelerin dışına taşırılmaması gerektiği hususlarını vurguladı.

Adaylara artık sınav öncesi kod gönderilmiyor

Köseoğlu, KHK tarafından yeni bir uygulamaya başlandığına da işaret ederek, adaylara artık sınav öncesi kod gönderilmediğini, sınav sonuç kodu ile sınav puanlarının, sınavdan sonra adaylara SMS yoluyla gönderileceğinin altını çizdi.

Sınav sonrası açıklanacak sonuçların geçici sonuçlar olduğunu da anımsatan Köseoğlu, sonuçların üç iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşeceğini ifade etti.

Köseoğlu, kesin liste sonuçlarına göre 60 puan ve üzeri alan adayların sıralama listesine gireceğini ve sınav tüzüğü çerçevesinde münhal sayısı kadar adayın mülakata çağrılacağı bilgisini paylaştı.

“Mülakat sonucunda adayların atamaları KHK Başkanlığı tarafından yapılacaktır” diyen Köseoğlu, tüm adaylara başarılar diledi.