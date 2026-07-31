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KTAMS ile LAÜ arasında TİS imzalandı

KTAMS ile LAÜ arasında TİS imzalandı

KTAMS ve LAÜ arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, KTAMS ile LAÜ arasında imzalanan sözleşmenin 01.07.2026 – 30.06.2028 dönemini kapsayacağını kaydetti. 

Sözleşmeye LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza koydu.         

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