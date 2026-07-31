"Emekçilerin kazanımları hiçe sayılıyor"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), EKTAM Kıbrıs Limited’in üretiminin SAREX Trading Limited’e devredilmesinin ardından yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’nin tanınmadığını savunarak, Ektam çalışanları ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) mücadelesine destek belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ektam çalışanlarının geçmişte Dev-İş öncülüğünde yürüttükleri mücadele sonucunda Toplu İş Sözleşmesi hakkı elde ettiği hatırlatılarak, “Emekçilerin büyük bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlar, patronlar tarafından yok sayılmakta, emekçiler yeniden sömürülmek ve mağdur edilmek istenmektedir.” denildi.

Ektam Kıbrıs Limited’in üretimini mayıs ayından itibaren kira sözleşmesiyle SAREX Trading Limited’e devretmesinin ardından sorunların başladığı kaydedilen açıklamada, yeni işletmecinin yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ni tanımayı reddettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Emekçilerin mücadelesiyle kazanılmış hakların yok sayılması kabul edilemezdir.” ifadesine yer verilerek, bu tutumun çalışanların haklarının yanı sıra sendikal örgütlülüğe, toplu iş sözleşmesi hakkına ve çalışma yaşamının temel kurallarına yönelik açık bir saldırı olduğu savunuldu.

Basın-Sen’in Ektam çalışanları ve Dev-İş’le dayanışma içinde olacağı belirtilen açıklamada, “Emek sömürüsünü, hak gasplarını ve sendikasızlaştırma girişimlerini kabul etmeyeceğiz.” denildi.

Hükümet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını göreve çağıran Basın-Sen, “Bakanlığın bilgisi ve şahitliğinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlamak, emekçilerin kazanılmış haklarını korumak ve yaşanan bu hukuksuzluğa son vermek kamusal bir sorumluluktur.” İfadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, çalışanların haklarının çiğnenmesine göz yumulmaması ve gerekli adımların derhal atılması istendi.

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