17. Lefkoşa Gençlik Günleri etkinliklerle başladı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 17'nci Lefkoşa Gençlik Günleri, İplik Pazarı Sokağı’nda düzenlenen müzik ve halk dansları etkinliğiyle başladı.

AB Bilgi Merkezi ile Halk Sanatları Derneği (HASDER) iş birliğinde, Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin, gençlerin topluma katkılarını vurgulamak ve kutlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

AB Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, "Küçük Balkondaki Büyük Hayaller", NDN, İntimo ve NOKS grupları konser verirken, HASDER halk dansları ekipleri de Kıbrıs kültürünü yansıtan gösteriler sundu.

Gecenin açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Selen Beyit yaptı.

Konuşmalarda, Kıbrıs’ın geleceğini şekillendirmedeki rolüne dikkat çekilen gençlerin başarılarının görünür kılınmasının ve karşılaştıkları sorunlara yönelik farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

17. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında 4 Ağustos’ta sinema gecesi ve söyleşi, 5-7 Ağustos tarihleri arasında medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünce atölyesi, 12 Ağustos’ta ise AB Bilgi Merkezi’nde gençlerle yuvarlak masa söyleşisi düzenlenecek.

Etkinliklerin, gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik etmeyi, başarılarını görünür kılmayı ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik girişimleri desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.