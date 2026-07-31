Ekonomik Örgütler Platformu, Cumhurbaşkanı Erhürman’a teşekkür ederek, destek belirtti

Ekonomik Örgütler Platformu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, mülkiyet konusundaki duruşuna destek belirterek, teşekkür etti.

Ekonomik Örgütler Platformu, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mülkiyet meselesini “Siyasi baskı ve cezalandırma aracı haline getiren uygulamalarına karşı ortaya koyduğu kararlı, hukuka dayalı ve toplumun tamamını sahiplenen duruşu” konusunda memnuniyet belirtti.

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan yapılan açıklamada, KKTC’nin yasalarına güvenerek yaşayan, yatırım yapan, çalışan ve mülk edinen herkesin hukuk güvenliğinin hedef alındığı savunuldu.

Bazı uluslararası anlaşma protokol ve uygulamalara değinilen açıklamada, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Kıbrıs meselesi çözümsüz kaldıkça, “Çözüm yerine cezalandırmayı tercih eden” yaklaşımların barışa değil, gerginliğe hizmet edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu sağduyulu yaklaşımı destekliyor; Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve tüm uluslararası toplumun, AİHM içtihatlarına, uluslararası anlaşmalara ve hukukun üstünlüğüne uygun hareket ederek Kıbrıs Türk halkının hukuk güvenliğini koruyacak adımları gecikmeden atmasını bekliyoruz.”

Açıklamada, bu sürecin yalnızca sektörün değil, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkesin ortak meselesi olduğu belirtilerek, platformun, hukukun, diyalogun ve kalıcı çözümün yanında durmaya devam edeceği ifade edildi.