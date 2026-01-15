YDÜ’de KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 23 Mayıs’ta yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2026-2027 öğretim yılı için düzenleyeceği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” için geri sayım başladı. 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adayların 21 Mayıs’a kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Tek oturumda yapılacak olan sınav, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek.

Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile lise eğitimlerinin son dört yılını KKTC’de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler başvurabilecek. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 fakültesi, 4 yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan yaklaşık 500 lisans ve ön lisans programına yerleşme hakkı elde edecek.

Başvurular için son gün: 21 Mayıs Perşembe

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2026–2027 eğitim yılı için düzenlediği “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na katılmak isteyen adayların, 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Sınav sonrasında adaylar üç farklı bölüm için tercih yapma hakkına sahip olacak; yerleştirme işlemleri, sınav sonuçlarına göre bu tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ayrıca, kolej mezunu veya mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler, GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT ve ACT gibi uluslararası sınav sonuç belgeleriyle de Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine kayıt yapabilecek.

Online kayıt

KKTC vatandaşı öğrenciler, başvurularını sınav başvuru formuyla birlikte KKTC kimlik kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile online olarak yapabilecek. Türkiye vatandaşı öğrenciler ise nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve lise öğrenimlerini KKTC’deki bir eğitim kurumunda kesintisiz olarak dört yılda tamamladıklarını belgeleyen belge ile başvuruda bulunabilecek. Adaylar, kktcsinav.neu.edu.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen adaylar, www.neu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da 2236464 numaralı (dahili: 5408-5775-5328) telefondan bilgi alabilir.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: Gençlerimizi bilim, teknoloji ve yenilik odaklı bir eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz”

KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nın, öğrencilere geniş burs olanakları ve uluslararası standartlarında eğitim alma fırsatı sunacağını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sınavın gençlerin geleceğine yön veren önemli bir adım olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin akademik başarılarını en doğru şekilde değerlendirmeyi ve onları ilgi alanlarına uygun programlarla buluşturmayı amaçlıyoruz. KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, adaylara burs olanaklarından yararlanma ve güçlü akademik altyapımızla geleceğe hazırlanma fırsatı sunuyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sunduğu disiplinler arası eğitim modeli, güçlü akademik kadrosu ve modern kampüs olanaklarıyla öğrencilerine yalnızca bir üniversite eğitimi değil, aynı zamanda uluslararası bir vizyon kazandırdığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Gençlerimizi bilim, teknoloji ve yenilik odaklı bir eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.