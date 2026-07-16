YDÜ akademisyenlerine Kazakistan’da “En İyi Bildiri” ödülü

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü akademisyenleri, Kazakistan’da düzenlenen uluslararası bilim kongresinde “En İyi Bildiri Ödülü”ne layık görüldü. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Dr. Tülay Kaya Tekman, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ve Prof. Dr. Burak Gökbulut, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen “12. Uluslararası EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresinde” sundukları bildirileriyle “En İyi Bildiri Ödülü”ne layık görüldü.

Turan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası kongre; girişimcilik ve sosyal bilimler alanlarında dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri bir araya getirdi. Toplam 27 farklı ülkeden 283 akademisyenin katılım sağladığı kongrede bilimsel araştırmalar, disiplinlerarası yaklaşımlar ve güncel toplumsal konular ele alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, “Ortak Türk Alfabesine Yönelik Görüşlerin İncelenmesi: Kıbrıs’taki Türk Dünyası Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı bildirileriyle büyük beğeni topladı. Türk dünyasında ortak alfabe çalışmalarına yönelik öğrenci görüşlerini odağına alan araştırma; kültürel birlik, dil politikaları ve ortak iletişim zemininin geliştirilmesine ilişkin sunduğu özgün katkılar nedeniyle kongre bilim kurulu tarafından “En İyi Bildiri Ödülü” ile onurlandırıldı.

Elde edilen başarı bilimsel üretimin uluslararası platformdaki karşılığı

Araştırmada imzası bulunan akademisyenler, ödül alan çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Tülay Kaya Tekman, “Araştırmamızın böylesine seçkin bir akademik ortamda takdir edilmesi, bilimsel çalışmalarımızı daha da ileriye taşıma konusunda bizlere önemli bir motivasyon sağladı. Türk dünyası öğrencilerinin görüşlerini bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak ortak alfabe çalışmalarına katkı sunabilmiş olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ise ortak Türk alfabesinin bilimsel, kültürel ve toplumsal yönleri bulunan önemli bir mesele olduğuna dikkat çekerek, “Türk dünyası arasındaki ortak kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacak her bilimsel çalışma büyük önem taşıyor” dedi.

Prof. Dr. Burak Gökbulut ise “Farklı ülkelerden akademisyenlerle aynı ortamda bilgi ve deneyim paylaşmak son derece değerliydi. Elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin bilimsel üretim gücünün ve uluslararası akademik görünürlüğünün önemli bir göstergesidir. Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.