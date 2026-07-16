İşverene prim desteği artırıldı, maaş desteği 35 bin TL'ye çıkarıldı

Hükümet, asgari ücret belirleme süreci devam ederken işverenlere yönelik yeni teşvik paketini açıkladı. Başbakan Ünal Üstel tarafından duyurulan paket kapsamında sosyal güvenlik prim destekleri artırılırken, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan maaş desteği de yükseltildi.

Açıklamaya göre, aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesindeki prim ve istihdam desteği 350 milyon TL'ye çıkarılacak. Düzenlemeden yaklaşık 80 bin çalışanın yararlanacağı belirtildi.

Prim destekleri yükseltildi

Yeni düzenlemeyle KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteği yüzde 80'den yüzde 100'e, erkek çalışanlar için ise yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

İlk kez sigortalı olarak işe alınacak KKTC vatandaşları için işverenlere verilen aylık maaş desteği de 20 bin TL'den 35 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca bu çalışanların sosyal güvenlik primlerinin belirli bir süre devlet tarafından yüzde 100 karşılanacağı açıklandı.

Bazı sektörlere ilave teşvik

Mevcut prim desteğinden yararlanan tarım ve hayvancılık, üretim ve imalat sanayi, oto sanayi, inşaat, ulaşım ve nakliyat, hizmet sektörü, ticaret, oteller, berber, kuaför, güzellik merkezleri, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreşler, laboratuvarlar, kooperatifler, dernekler, odalar ve sendikalar için prim desteğinin devam edeceği belirtildi.

Bunun yanında üretim ve imalat sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörleri için mevcut desteklere ek teşvik mekanizmalarının uygulanacağı, işletmelere düşük faizli kredi paketleri sunulacağı ifade edildi.

Engelli çalışanlara destek

Paket kapsamında özel sektörde istihdam edilen engelli bireyler için asgari ücretin yüzde 50'si oranında ücret desteği ile yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak.

Ayrıca çalışmaya başlayan engelli bireylerin mevcut nakdi devlet desteğinin tamamen kesilmeyeceği, yarısını almaya devam edecekleri açıklandı. Hükümet, bu düzenlemeyle engelli çalışanların yaklaşık 110 bin TL gelir elde edebileceğini belirtti.

Yeni teşvik paketinin 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.