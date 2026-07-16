"Asgari ücrete en az HP oranında artış pazarlık konusu dahi olamaz"

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun üçüncü toplantısının yapıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gelerek işçi tarafına destek verdi. Toplantı devam ederken basına açıklamalarda bulunan Bengihan, hayat pahalılığı karşısında en fazla asgari ücretlinin etkilendiğini belirterek, belirlenecek yeni asgari ücretin en az hayat pahalılığı oranında artırılması gerektiğini söyledi.

Bu ülkede yaşayan herkesin hayat pahalılığından etkilendiğini dile getiren Bengihan, bundan en fazla asgari ücretlilerin zarar gördüğünü ifade etti. Sosyal sigortalara asgari ücret üzerinden prim yatırılan yaklaşık 120 bin kişi bulunduğunu hatırlatan Bengihan, asgari ücretin bu kesim için bir denge unsuru olduğunu söyledi.

"Hayat pahalılığı pazarlık konusu olamaz"

Hayat pahalılığı oranının yüzde 16,95 olarak açıklandığını anımsatan Bengihan, "16,95 çıkan hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması pazarlık dahi edilemez. Güncel olmayan bir enflasyonu dahi en çok ihtiyacı olanlara pazarlık edilmesi kabul edilemez" dedi.

Hükümeti de eleştiren Bengihan, "Sermayeye yakın bir hükümet olamaz. Bu hükümetin sermaye yanlısı olduğunu gösteriyor. Bu hükümet emekçi düşmanı. Asgari ücrete HP oranını dahi reva görmüyor. Sigortalara kayıtlı 120 bin insanın geleceğinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hükümet tarafını belirledi"

Başbakan Ünal Üstel'in işverenlere yönelik açıkladığı desteklerin tesadüf olmadığını savunan Bengihan, sermayeye verilen teşviklerin sürdüğünü öne sürdü. Devletten daha zengin sermaye gruplarının bulunduğunu iddia eden Bengihan, hükümetin kurumlar vergisi ödemeyen kesimlerden borçlandığını savunarak bunun büyük bir çelişki olduğunu söyledi.

Çalışanlara teşvik verilmesi gerekirken işverenlere destek sağlandığını vurgualyan Bengihan, "Dolayısıyla hükümet tarafını belirledi. Sermayenin isteklerini yapıyor" dedi.

"Bu bir lütuf değil"

Özel sektör çalışanlarının ülkede en fazla sömürülen kesim olduğunu savunan Bengihan, asgari ücrete en az hayat pahalılığı oranında artış yapılması gerektiğini belirterek, "Bu bir lütuf değildir. Kaybolan hayat pahalılığının yerine getirilmesidir" diye konuştu.

Hayat pahalılığı oranının altında yapılacak bir artışın vicdanla bağdaşmayacağını söyleyen Bengihan, "İnsan olanın vicdanı en az HP oranını asgari ücrete yansıtır. Ölümü gösterip sıtmaya razı gelin diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 12,50'lik artış olmamalı"

Asgari ücretlinin zor şartlar altında çalıştığını ve emeğinin karşılığını almak istediğini dile getiren Bengihan, kamuoyunda konuşulan yüzde 12,50'lik artışın kabul edilemez olduğunu belirtti. Bengihan, "Zenginliklerine daha da fazla zenginlik katmak isteyenlerin asgari ücretliye reva gördüğü, kendi aralarında konuştukları yüzde 12,50'lik artış olmamalı. Doymak bilmeyen sermayeden kaynaklı asgarî ücretli hak ettiği değeri alamıyor. Sıkıntı asgari ücretlide değil sermayededir" dedi.

"Asgari ücretli sendikalaşmalıdır"

Bengihan, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önemine de dikkat çekti. Mevcut yasalarda asgari ücretliyi sendikalaşmaya teşvik eden herhangi bir düzenleme bulunmadığını belirten Bengihan, "Neden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve sendikalı çalışma zorunluluğu yok? Niye bu konuda bir düzenleme yapılmıyor? Ticaret Odası ve Sanayi Odası'na verdikleri teşvikler neden işçilere verilmiyor?" diye sordu.

"Asgari ücretlinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamasının sonunda KTAMS'ın emekçilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bengihan, "Bizler ezilenden ve asgari ücretliden yana tarafız. Taraf olmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.