Sybiha: Zelenski-Putin görüşmesi Türkiye'de yapılabilir

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da mevkidaşı Andriy Sybiha ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, "Müzakerelerin, özelikle de Sayın Volodimir Zelenski ve Vladimir Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sybiha, açıklamasında, "Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Ukrayna olarak ateşkese hazırız" dedi.

Hakan Fidan ise, "Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz" ifadelerini kaydetti.

"Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz"

Hakan Fidan ise, şunları kaydetti:

"Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollarla sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakere tekrar ev sahipliği yapmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılma riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmaktadır. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz.

Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir. İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz."