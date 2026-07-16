Sağlık Bakanlığı: Cezaevindeki hastada menenjit tespit edilmedi
Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında cezaevinde menenjit vakası bulunduğuna yönelik yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında cezaevinde menenjit vakası bulunduğuna yönelik yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişide menenjit tespit edilmediği belirtilerek, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede gözlem altında tutulduğu ifade edildi.
Açıklamada, tetkik sonuçları kesinleşmeden hastaya menenjit tanısı konulduğu ve cezaevinde “menenjit paniği” yaşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.
Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığını kaydetti.
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