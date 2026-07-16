Holguin, 21-22 Temmuz’da Brüksel’de Von der Leyen ve Fitto ile görüşecek

Tümay TUĞYAN

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Brüksel temaslarının tarihi netleşti. YENİDÜZEN’in Belçika’daki diplomatik kaynaklardan teyit ettiği bilgiye göre Holguin 21-22 Temmuz’da, Avrupa Birliği’nin kalbi Brüksel’de olacak.

Salı veya Çarşamba günü Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve geçtiğimiz gün Von der Leyen’in Kıbrıs Özel Temsilcisi görevine atanan Raffaele Fitto ile görüşecek olan Holguin, temaslarını tamamlamasının ardından adaya gelecek.

Holguin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu konusunda üstlendiği yeni inisiyatif çerçevesinde, kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılabilmesi yönündeki çabalarını sürdürüyor.

Haziran ayının ilk yarısında Kıbrıs’a gelerek, ikişer kez ayrı ayrı Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Holguin, bu ziyaretinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantör ülkelerinin de hazır bulunacağı genişletilmiş bir konferansın hazırlığını duyurmuştu.

Kıbrıs temaslarını tamamlamasının ardından New York’a giderek Kıbrıslı liderlerle yaptığı görüşmeler hakkında BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendiren Kolombiyalı diplomat, önümüzdeki hafta Brüksel’de, sürece etkin olarak dahil olduğunu açıklayan AB yetkilileriyle bir araya gelecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen geçtiğimiz günlerde Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atamıştı.

Bu atama siyasi çevrelerce sürecin kapalı kapılar ardında ciddi bir ilerleme kaydettiğinin göstergesi olarak yorumlanırken, Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘BM çerçevesi içinde ve AB'nin ilkeleri, değerleri ve mevzuatına uygun olarak Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik çabaları desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını’ ifade ederek, AB’nin bu sürece tam olarak dahil olduğunu da söylemişti.

Holguin, Brüksel temaslarını tamamlamasının ardından yeniden Kıbrıs’a gelecek.

Holguin’in ziyaretinin devamında, bizzat BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de 27-28 Temmuz tarihlerinde adaya geleceği ve liderlerle hem ayrı ayrı, hem de üçlü görüşme formatında görüşeceği de duyuruldu.