Kritik toplantı başladı, gözler yeni ücrette

Asgarî Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kritik toplantı, saat 11.30 sıralarında başladı.

Komisyonun önceki iki toplantısında ekonomik veriler ve tarafların değerlendirmeleri ele alınırken, herhangi bir ücret rakamı masaya yatırılmamıştı. Üçüncü toplantıda ise tarafların zam tekliflerini sunması ve yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Ocak ayından bu yana uygulanan mevcut asgari ücret, brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL seviyesinde bulunuyor. Toplantının ardından yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücretin kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

Toplantı öncesinde kısa bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, ilk iki toplantıda rakamların konuşulmadığını, yalnızca ekonomik verilerin paylaşıldığını belirtti. Hasipoğlu, "Bugün üçüncü toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tahmin ediyorum ki herkes çalışmasını yaptı. Bugün masaya rakam konursa asgari ücreti belirleyeceğiz. Temennimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Gözler şimdi komisyondan çıkacak karara çevrilirken, toplantının ardından yeni asgari ücretin resmi olarak açıklanması bekleniyor.