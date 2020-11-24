Yazarlar Birliği’nde iki toplumlu eş başkanlık

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 20 Kasım Cuma günü 16. olağan genel kurulunu yaptı. Işık Kitabevi Kültür Merkezi’nde, saat 18:30’da gerçekleştirilen toplantı, 15. Dönem Başkanı Tamer Öncül’ün açış konuşmasıyla başladı. Divan başkanı Ümit İnatçı ve Divan sekreteri Fatoş Miralay’ın yönettiği Genel Kurul’da 15. Dönem mâlî rapor ve faaliyet raporu onaylandıktan sonra Tüzük’ün 7. Maddesi’nde değişiklik yapılarak “Başkanlık” yerine “Eşbaşkanlık”a geçilmesine yönelik öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Ardından kurulların seçimine geçildi.

Emel Kaya ve Maria Siakalli’nin eşbaşkanlığa seçildiği KSYB’nin yeni Yönetim Kurulu’nda yer alan diğer isimler şunlar: Hüseyin Bahca (Genel Sekreter), Tamer Öncül (Sayman), Ceyhan Özyıldız (Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü), Neşe Yaşın ve Tuğçe Tekhanlı (Dış İlişkiler Koordinatörleri), Nafia Akdeniz, Fatoş Avcısoyu Ruso, Fatih Yalıner ve Mustafa Tozakı.

Denetleme Kurulu Jenan Selçuk, Fatoş Miralay, Ahmet Yıkık ve Leyla Ulubatlı’dan oluşurken, Onur Kurulu’nda Zeki Ali, Ümit İnatçı ve Alev Adil yer aldı.

Genel kurulun ardından, Eşbaşkanlar Kaya ve Siakalli yapmış oldukları konuşmalarda, fikir ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü baskıya, iktidar mekanizmalarının ötekileştirme ve kutuplaştırma çabalarına karşı, sanatın birleştirici gücünün önemini vurguladılar. Toplumların bir arada yaşama kültürünün ve barış dilinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için verilen mücadelenin önceden olduğu gibi inançla ve kararlılıkla devam ettirileceğini belirttiler.