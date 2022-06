Yaz gecesi unutulmaz konser

Murat OBENLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Todds and Friends’in Girne Amfi Tiyatrosu’nda verdikleri Yaz Konseri hem repertuarı hem de atmosferi ve temposu ile yazın gelişini müjdeledi.

Halka açık ve ücretsiz olan konserde Şef Murat Menket yönetiminde sahneye çıkan CSO ile gitar-vokalde Süleyman Akosman, elektro gitarda İnanç Erşen, bas gitarda Cahit Kutrafalı, piyano-klavyede Hüseyin Kırmızı ve bateride Uğur Güçlü’den oluşan Todds & Friends icra ettikleri Kıbrıs ve dünyada sevilen şarkılarla tüm müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar.



Düzenlemelerde çoğunlukla Cahit Kutrafalı ve Hüseyin Kırmızı imzası vardı

Klasik müzik,pop,caz,blues,rock müzikten eserlerin senfoniye uyarlanarak başarıyla sahnede icra edildiği gecede Cahit Kutrafalı,Hüseyin Kırmızı, Murat Menket, Ali Hoca ve Calvin Custer’in düzenlemeleri büyük beğeni kazandı.

Sting’den Lionel Richie’ye, Prince’den James Brown ve Steve Wonder’e uzanan renkli program

Yeni Türkü’den Yağmurun Elleri, anonim Zeytinden Aşımısın, Sting’den Shapeof My Heart,Its Probably Me,Steve Wonder’den Isnt She Lovely, Lionel Richie’den All Night Long, James Brown’dan İt’s a Man’s World, Andrew Llyoyd Webber’den The Phantom of Opera, Prince’den Purple Rain ve Michael Sembello’dan Maniac’tan oluşan programa seyirciler de danslarıyla eşlik ederken çok eğlenceli bir müzikal yaz gecesi yaşandı. Büyük bir alkışla karşılanan program sonrasında CSO ile Todds & Friends tekrar sahneye gelerek Michael Sembello’dan Maniac parçasına bis yaptı.