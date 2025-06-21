Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü: 'Müzakerelere dönüş için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır'

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı, İran'daki nükleer ve füze yapım tesisleri ile askeri komutanları hedef alan saldırıları dokuzuncu gününde devam ediyor. İran'ın da saldırılara karşılık vermesiyle iki ülke çatışmayı sürdürürken, uluslararası toplumdan müzakerelere dönüş çağrıları geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cuma günü Cenevre'de İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile görüşmeleri sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak için İstanbul'a gitti.

Arakçı, İstanbul'da yaptığı konuşmada, "2015'te olduğu gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Avrupalı liderle yaptığı görüşmede müzakereler için saldırıların durdurulması şartını ortaya koymuştu.

İstanbul'da gazetecilere konulan Arakçı, ABD'nin çatışmalara müdahil olmasının "çok ama çok tehlikeli" sonuçlar doğuracağını söyledi.

Beyaz Saray bu konudaki kararını henüz vermediğini açıklayarak İran yönetimine iki haftalık süre vermişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı için Türkiye'de olan Arakçı'yı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kabul etti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Servisi Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Arakçi'ye, "bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini" söyledi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu" İran heyetine ilettiği de kaydedildi.

Açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakerelere bir an önce geri dönülmesi çağrısı da yapıldı.