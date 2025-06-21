13 Haziran'dan bu yana İran'da en az 430, İsrail'de 25 kişi öldü

İsrail'in 13 Haziran'da İran'daki tesislere ve yöneticileri hedef alan saldırılarının dokuzuncu gününde iki ülke karşılıklı olarak çatışmayı sürdürüyor.

İran medyasında İsfahan'daki nükleer tesise saldırı yapıldığı aktarıldı. Fars Haber Ajansı tesiste saldırı kaynaklı bir sızıntı olmadığını bildirdi.

İsrail ise İran'dan gönderilen sekiz SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bununla birlikte İsrail, iki İranlı üst düzey ismi daha öldürdüğünü iddia ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Kum şehrindeki bir apartmanda Saeed Izadi'nin öldürüldüğünü savundu.

Katz yaptığı açıklamada, istihbaratı ve hava kuvvetlerini övdükten sonra "Öldürülenler ve rehineler için adalet. İsrail'in uzun kolu tüm düşmanlarına ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Izadi, İran'ın ülke dışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanları arasında yer alıyor ve Hamas ile ilişkilerden sorumlu olduğu kaydediliyor.

Devrim Muhafızları Izadi'nin ölümünü henüz doğrulamadı.

İsrail, Kudüs Gücü komutanlarından Behnam Shahriyari de öldürdüğünü iddia ediyor.

BBC Farsça Servisi, Shahriyari'nin, Tahran'ın müttefiklerine silah sevkiyatlarını yürüttüğünü aktarıyor.

Kayıplara ilişkinse iki taraftan da resmi açıklamalar geldi.

İran Sağlık Bakanlığı 13 Haziran'dan bu yana en az 430 kişinin öldürüldüğünü aktardı. Bu veri içinde, İran'da yönetim elitine dahil isimler de yer alıyor. Üç binden fazla da yaralı olduğu kaydediliyor.

İsrail tarafındaysa 25 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısınınsa 2 bin 500'ün üzerinde olduğu açıklandı.