“Yayanın sakat kalma ihtimali var”

Lefkoşa’da dikkatsizce ve tehlikeli bir şekilde araç süren 19 yaşındaki M.C.K., kaldırımda yürüyen Rojhat Serıkaya’ya çarpmasının ardından yaralanan Rojhat Serıkaya hastaneye kaldırılırken, zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nuri Hundal mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 12.20 raddelerinde Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde isimsiz yol üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki araç ile dikkatsizce ve tehlikeli bir şekilde seyreden zanlının yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde giriş yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak o esnada kaldırım üzerinde kuzey istikametine doğru yaya olarak yürüyen Rojhat Serıkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis, yayaya çarpan aracın önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın 153 acil ambulans ile YDÜH acil serviste yapılan tedavisine müteakip sağ ayağında bulunan açık yaralar nedeni ile ameliyata alındığını ifade etti.

Polis, yaralının daha sonra cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ancak hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu Hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, yayanın doktorlarından alınan bilgide tekrar ameliyat edileceğini ve sakat kalma ihtimali olduğunu ifade etti.

Polis, 3 günde 3 kişiden ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vucut yapmasına, 90 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.