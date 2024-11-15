Yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan yayaya çarptı

Gazimağusa - Karpaz anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 15 yaşında bir kız yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, 20 yaşındaki Mustafa Emre Bulut yönetimindeki UP 148 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan 15 yaşındaki yaya Adelia Bairkenova’ya çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Bairkenova, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.

1 yaban eşeği telef oldu

Öte yandan Yeşilköy - Ziyamet anayolunda 61 yaşındaki Mehmet Canksoy, yönetimindeki SY 969 plakalı salon araçla seyir halindeyken anayola çıkan yabani eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan eşek, o esnada diğer istikamette seyreden 22 yaşındaki Abdullah Erkan yönetimindeki RR 675 plakalı aracın da vurması sonucunda kaza mahallinde telef oldu. Kazada sürücülere bir şey olmadı.