“Yaya çarpmanın etkisiyle 41 metre sürüklendi”

Çatalköy - Girne anayolu üzerinde, 301 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanarak, 42 yaşındaki yayaya çarpan ve ağır yaralanmasına neden olan sürücü E.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Salı günü saat 17.30 sıralarında, Çatalköy - Girne Anayolu üzerinde, 301 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile Girne istikametine doğru seyreden zanlının, Ozanköy kavşağında, önündeki araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen Artene Gatmaıtan’a çarptığını aktardı.

Polis, yayanın çarpmanın etkisiyle 41 metre sürüklendiğini aktardı.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene Gatmaıtan’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis, kazada hafif yaralanan araç sürücüsünün ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi.

Polis, cerrahi serviste tedavi altına alınan Artene Gatmaıtan’ın hayati tehlikesi kalmadığını ve normal servise aktarıldığın belirtti.

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması ve muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.