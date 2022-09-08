Yatağının altında tabanca bulunan zanlı, yargılanmayı tutuklu bekleyecek

"Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.F. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Gencer, 29 Ağustos günü, Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada işyerinin yatakhanesi içerisinde zanlının yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında 1 adet tabanca ve 8 adet mermi bulunduğunu aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sedef Özzafer, müvekkilinin tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.