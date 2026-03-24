“Yaşlı bakımında ciddi yasal eksikler var, yasa 1 yıldır gündeme gelemedi”

CTP Milletvekili Filiz Besim, yaşlı bakımına ilişkin Meclis’te yaptığı konuşmada, ülkede bu alanda ciddi eksiklikler bulunduğunu vurgulayarak, gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Besim, yaşlıların barınma, beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkına sahip olduğunu belirterek, “Her yaşlının hakkıdır yaşam koşullarının iyi olması, sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi ve kimseye muhtaç olmadan onurlu bir şekilde yaşayabilmesi.” dedi.

Dünyada yaşlı nüfusun giderek arttığına dikkat çeken Besim, ülkede de 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 9 seviyesinde olduğunu ifade etti. Besim, hasta ve bakıma muhtaç kişi sayısının 9 bin ile 18 bin arasında olabileceğini belirterek, bu konunun bireysel değil toplumsal bir mesele olduğunu söyledi.

Yaşlı bakımına yönelik yasal düzenlemelerde ciddi eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Besim, “Ülkemizde ciddi bir yasal eksik var. Birileri belediyeye gidip yaşlı bakım evi, huzurevi açacağım diyebiliyor. Bunun hiçbir kriteri yoktur.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıldır özel bakım evi ve huzurevi yasasının gündeme getirildiğini belirten Besim, söz konusu yasanın hâlâ sonuçlandırılmadığını dile getirdi. “Bu yasa Çalışma Bakanlığı tarafından Meclis’e geldi ancak düzeltme için geri gönderilmesine rağmen yaklaşık 1 yıldır gündeme gelemedi.” dedi.

Besim, yasanın tamamlanarak Meclis’e sunulması gerektiğini vurgulayarak, “Bu yasa olmadan sorunları çözmemiz mümkün değil.” diye konuştu.

Sağlık alanındaki eksikliklere de değinen Besim, geriatri servislerinin önemine dikkat çekerek, ülkede bu alanda ciddi hekim eksikliği bulunduğunu ifade etti. Besim, Sağlık ve Çalışma Bakanlığı’nın bu konuları birlikte ele alarak çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.