Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 10 Mart 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 78 yaşındaki Fatma Ceylan, 13 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, saat 15.00 sıralarında Muhammed Hesain (E-24) yönetimindeki JV 356 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Ceylan., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

23 Mart 2026 tarihinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Fatma Ceylan'ın ölümüyle birlikte olay, ölümle sonuçlanan trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma devam ediyor.