“Yaşam kayıplarını önlemek için herkesin sorumluluğu var”

Kıbrıs Travma, Afet ve Kriz Çalışma Grubu, son dönemde toplumun gündemine gelen yaşam kayıpları konusunda açıklama yaparak, bireylerin yaşadığı çaresizlik ve umutsuzluk belirtilerinin fark edilmesinin ve zamanında destek sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Grup, psikolojik desteğe erişimin kolaylaştırılması, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi ve önleyici çalışmaların artırılması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamada, kişinin yaşadığı psikolojik, sosyal, ekonomik veya fiziksel sorunlar karşısında kendisini çıkışsız hissetmesi durumunda riskli düşüncelerin ortaya çıkabileceği belirtilerek, bu süreçte çevrenin göstereceği desteğin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, çoğu zaman kişilerin çevrelerine çeşitli sinyaller verdiği, bu işaretlerin fark edilmesi ve profesyonel desteğe yönlendirilmelerinin kritik olduğu ifade edildi.

Risk işaretlerine dikkat çekildi

Açıklamada; yoğun umutsuzluk, çaresizlik duyguları, sosyal çevreden uzaklaşma, vedalaşma konuşmaları yapma, ölümle ilgili düşünceleri sıkça dile getirme, ekonomik ve ilişki sorunları karşısında çözümsüzlük hissetme gibi belirtilerin önemli risk işaretleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Kişilerin yalnız bırakılmaması, yargılanmadan dinlenmesi ve profesyonel destek almalarının sağlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, bu tür durumlarda psikiyatri uzmanları, psikologlar ve diğer ilgili uzmanların birlikte çalışmasının gerekli olduğu vurgulandı.

“Sosyal devlet ilkesine her zamankinden fazla ihtiyaç var”

Kıbrıs Travma, Afet ve Kriz Çalışma Grubu, yaşanan sorunların yalnızca bireysel düzeyde ele alınamayacağını belirterek, ekonomik sıkıntılar, sosyal adaletsizlikler, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim güçlükleri gibi toplumsal etkenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Bu noktada devlete düşen görevler olduğunu, sosyal devlet ilkesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu hatırlatmak isteriz” denildi.

Açıklamada ayrıca, psikolojik destek hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, kriz müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi, ilgili vakaların ayrıntılı şekilde incelenmesi ve istatistiklerin uzmanların erişimine açılmasının önleme çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Kıbrıs Travma, Afet ve Kriz Çalışma Grubu, halkın ve meslektaşlarının yanında olduklarını belirterek, bu konuda farkındalık ve önleme çalışmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Çalışma grubunda kimler yer alıyor?

Kıbrıs Travma, Afet ve Kriz Çalışma Grubu; Gelişim Psikoloğu Prof. Dr. Biran Mertan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Doç. Dr. Müge Beidoğlu, Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeki Öznaçar, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Ayşe Zeki, Klinik Psikolog Psk. Dr. Çağay Dürü ve Klinik Psikolog Psk. Dr. Mübeccel Yeniada’dan oluşuyor.