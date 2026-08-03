“Kadın cinayetlerinin milliyeti yok, çözümleri konuşmalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, bugün yaşanan saldırının ardından yaptığı açıklamada, toplumun çok boyutlu bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, asıl üzerinde durulması gereken konunun yıllardır önlenemeyen kadın cinayetleri olduğunu vurguladı.

Talat, sosyal medyada kadın cinayetlerini meşrulaştıran yorumlara da dikkat çekerek, bu tür söylemlerin tehlikesine işaret etti. Bir haberin altına "Kadın hak etmiştir, kimse kimseyi boşuna öldürmez" anlamına gelen bir yorum yazan kişinin, boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığının mahkeme kayıtlarına geçtiğini belirten Talat, bu kişinin "potansiyel bir kadın katili" olduğunu ifade etti.

Muhaceret politikaları ve hükümetin toplumsal duyarlılıkları gözetmeden attığı adımların güvenlik algısı açısından önemli sorunlar yarattığını dile getiren Talat, ancak bu konuların kadın cinayetleri gerçeğinin önüne geçirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Elmaları ve armutları birbirine karıştırmadan konuşmamız, birbirimize karşı samimi olmamız lazım" diyen Talat, daha önce yaşanan kadın cinayetleri ile Elye'de meydana gelen son olayın unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kadın cinayetlerinin bu toplum için yabancı bir olgu olmadığını belirten Talat, "Bu 'erkeklik' budalası katillerin milliyeti olmadığını ortaya koymak ve bu tespit üzerinden hareket ederek çözümleri konuşmak bence en önemli sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.