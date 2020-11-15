Yasak av fişekleri ile yakalandı

Lefkoşa'da Kermiya geçiş noktasından giriş yapan güneyde yaşayan S.I.’nın (E-53) aracında yapılan aramada ithali yasak toplam 258 adet av fişeği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

7 SURİYELİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün Mağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapan Suriye uyruklu toplam yedi kişi tespit edilerek tutuklandı.

Olay dün saat 18.30 sıralarında meydana gelirken Suriyelilerin KKTC’ye nereden giriş yaptığı henüz tespit edilemedi.

LEFKOŞA’DA EV YANGINI

Lefkoşa'da Aslı Can Özçelik’e ait dairede eski eşyalarının muhafaza edildiği oda içerisinde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında, karton koliler içerisinde bulunan kitaplar, oyuncaklar, eski bilgisayar kasası, mutfak tezgahı yandı.

Dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

LEFKOŞA VE DEMİRHAN’DA İŞ KAZASI

Öte yandan dün saat 14.00 sıralarında Ortaköy’de Pandemi Hastanesi inşaatında çalışan Necati Karakuş (E-51), forklift ile su pompası taşıdıkları esnada su pompasının kayarak eline düşmesi sonucu yaralandı.

Karakuş’un sol eli iki ayrı noktadan kırıldı.

Demirhan’da ise dün saat 08.30 sıralarında, Mehmet Kar (E-50), spiral makinesi ile kalıp tahtasını kestiği sırada makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol diz kısmı ve sol göğüs kısmından yaralandı.

Kar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak kaval kemiğinde parçalı kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına aldı.

ÇAYIROVA’DA KANUNSUZ AVLANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Çayırova'da Valya mevkiinde, tel tuzak kullanmak suretiyle kanunsuz olarak ova tavşanı avlayan H.S.(E-29), polis ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Olay dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.