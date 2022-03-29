Yasadışı yollarla güneye geçmek için ‘ittifak’ kurdular

Yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçme planı yapan zanlılar E.N.E, U.M.L, P.C.A, P.B ve S.H tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan, zanlıların 23 Mart saat 19:15’te, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından Ercan Havalimanı yakınlarında yapılan operasyonda bir araç içerisinde tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis, zanlı E.N.E’den yapılan soruşturmada, kişi başı 100 Euro karşılığı Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek geçmek için ‘ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının’ tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve E.N.E’nin tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun mahkeme emri ile incelenmek üzere emare alındığını anlattı. Aynı tarihte zanlı E.N.E ile zanlı P.B’nin gönüllü ifade vererek işledikleri suçları itiraf ettiğini belirten polis, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapıldığını söyledi. Polis, yasal statüsü olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 15 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.