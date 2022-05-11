Yasadışı uygulamalar Serbest Liman’ı kilitledi

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün sanayi işleri ile ilgili Bakanlık olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığından, bir Bakanlar Kurulu kararı ile alınarak Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı altına verildiğini söyledi. Yasadışı bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Tüm faaliyetlerini durdurmaya yönelik bu yasa dışı uygulamaya derhal son verilmeli. Kurum, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına geri iade edilmeli” dedi.

YÖNETİM KURULU TOPLANAMIYOR

Dört aydır yaşanan süreci anlatan Serdaroğlu, “Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu görevden alındı ve yeni Yönetim Kurulu atandı.Yapılan bu yanlışla yeni atanan Yönetim Kurulu toplanamadı. Seçim yasakları süreci ile birlikte yaklaşık 4 aydır Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü faaliyetlerini tam olarak yürütemiyor” ifadelerini kullandı.

61 ŞİRKET MAĞDUR, VERGİLER TOPLANAMIYOR

Şu anda kurulumu kurulumu bekleyen 61 adet sanayi şirketi mağdur olduğunu belirten Serdaroğlu, “Serbest Liman bu şirket kurulumlarından 152,500$ tahsilat yapamamıştır. Şirketlerin kurulumundan KKTC Devletinin pul ve harç olarak alacağı 120,000 TL de alınamamaktadır” diye konuştu.

MUHASEBECİLER BATACAK

“Şirketlerin hisse, direktör, sekreter, isim değişikliği gibi hiçbir işlemi olmamakta ve gerek Serbest Liman ve Bölge gerekse KKTC Devleti mağdur edilmekte” diyen Serdaroğlu,

şirket kurumlarını yapan muhasebecilerin de batırılma aşamasına getirildiğini kaydetti. Serdaroğlu, Serbest Liman’da yaşanan manzarayı şöyle aktardı:

KİRA SÖZLEŞMELERİ YAPILMIYOR

“Kira sözleşmesi ile gerek açık alan ve gerek ise kapalı alan yatırımcıların kira sözleşmeleri yenilenmemekte ve kiracılar faaliyetlerini illegal bir şekilde yürütmekte olup, Serbest Liman ve Bölge kira gelirlerinden mağdur edilmektedir.

TAHSİLATLAR TAMAMEN DURDU

Açık alan kiralayıp, depo inşa edecek şirketler, Şehircilik Dairesi tarafından verilecek görüşlerde Ekonomi ve Enerji Bakanlığından görüş alamadıkları için inşaatlarını yapamamakta ve inşaat ruhsat harçları da dahil, birçok tahsilat yapılamamaktadır.

TEMİZLİK İHALESİ BİLE YAPILAMIYOR

Rutin olarak yapılması gereken ancak seçim yasaklarına takılan, temizlik ihalesi (belediye işçiliği) fare, böcek ilaçlama ihalesi ve bilgisayar devamlılık programı ihaleleri beklemekte ve yapılamadığı için çok ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır.

ALACAKLAR TAKİP EDİLEMİYOR

Tahakkuk edip, tahsili yapılamayan brçok alacak avukat ücretleri ödenemediği için yapılamamakta olup, Serbest Liman ve Bölge gelirleri takip altına alınamamaktadır.

DÜZEN BOZULDU, ÇALIŞANLAR HUZURSUZ

Emekliye ayrılan personel bürokratik işlemlerini tamamlayamamakta ve kıdem tazminatlarını alamamaktadır.

Belediye tartı tüzüğü, şirket kayıt tescil tüzüğü gibi tadil edilen birçok tüzük Bakanlar Kurulu gündemine alınamamaktadır.

Terfiler, münhaller açılamamakta ve hiyerarşik düzen sağlanamamaktadır.

BÜTÇE ONAYLAMADI, YATIRIMLAR DURDU

Yönetim Kurulu kararı gerektiren birçok şirket sorunu çözülememektedir.

Ocak ayı sonunda Bakanlar Kurlunca onaylanması gereken 2022 mali yılı bütçesi onaylanmamış ve kurum kısıtlı bütçe ile faaliyet göstermeye mecbur bırakılmıştır.

Alt yapı yatırımları durmuş, gelirler daraltılmıştır.

MUHATAP YOK İHALELER DURDU

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin verdiği liman işçilik hizmetleri ihale aşamasına gelmiş ancak muhatap bulunmadığı için Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ihale dışında tutulmuştur.

BAKANLAR KURULU KARARI İPTAL EDİLMELİ

Bu kurumun faaliyetlerini durdurmaya yönelik bu yasa dışı uygulamaya derhal son verilmesine ve kurumun faaliyetlerine geri dönmesi ve yasalara bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığına geri iade edilmesine ve alınan yanlış Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesini istiyoruz.”