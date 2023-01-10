“Yasa dışı yollardan güneye geçmek isterken yakalandılar”

Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarından tutuklanan 5 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kıbrıs’ın güneyine geçmek isteyen 3 kişi ve onlara yardım eden iki kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili bilgi veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 5 zanlının Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarından yargılandığını belirtti. Polis, 26-28 Aralık 2022 tarihleri arasında Mağusa' da Kıbrıs’ın güneyinde sakin 23 yaşındaki bir zanlı ile 4 zanlının, askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini söyledi. Polis, yine bu konuda kendilerine Lefkoşa'da sakin 21 yaşındaki bir diğer zanlının yardımcı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Aynı gün tüm zanlıların Lefkoşa'da Gönyeli bölgesinde tespit edildiklerini anlatan Polis, tahkikatın tamamlandığını, 4 zanlının yasal statüsü olmadığını, birinin üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

4’ü cezaevine gönderildi, biri tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, 4 zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, bir zanlının ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.