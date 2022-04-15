“Yasa dışı yollardan güneye geçmek isterken yakalandılar”

Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak yapan 5 zanlı dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yaşananları anlatan polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında yapılan operasyonda, Alsancak'da sakin B.A.’nın kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde, 4 kişinin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlı B. A'ya yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro karşılığında Kıbrıs'ın güneyine geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıklarının öğrenildiğini kaydeden Polis, buna karşın bir başka zanlının soruşturmasında kişi başı 350 Euro karşılığı anlaştıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtip, çalışma izinli olan bir zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını, diğer zanlıların ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 4 zanlının, 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Ozankaya, bir zanlının ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.