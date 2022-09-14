Yasa dışı yollardan giriş yaptılar, tutuklandılar

Kıbrıs’ın kuzeyine askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, giriş yaptıkları gerekçesiyle iki Suriye uyruklu düzensiz göçmen tutuklandı.

Her iki zanlı mahkemeye çıkarıldı, 1 ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Polis memuru Mahir Türe, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin 10 Eylül tarihinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığını belirten polis, yasal statüleri olmadığından davalarında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yasal statüsü olmayan 2 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.