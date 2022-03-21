Yasa dışı yolla güneye geçme girişimi, mahkemede bitti

Alayköy’de meydana gelen olayda, ‘Suç İşlemeye Teşebbüs’ suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.H, A.M.W, L.K, N.F, A.D ve Ö.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Ferhat Oruç, tutuklanan zanlı Ö. G’nin daha önceden tutuklanan zanlılar A.H, A.M.W, L.K, N.F, A.D isimli şahısları para karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp, EP 323 plakalı araçla ile Askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi. Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek, yakın tarihlerde adaya giriş yapan yabancı uyruklu 5 zanlı ile ikinci kez aynı suçla yakalanan Ö. G’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.