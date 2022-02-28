Yasa dışı yoldan güneye geçmek istediler, yakalandılar

Yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmek için anlaşan ikisi ‘insan kaçakçısı’ toplam 10 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne, iki kişi ise Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 27 Şubat tarihinde saat 23:00'de, Akıncılar yolu üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Zanlı 1- K. K.’nin kullanımında bulunan NZ 355 plakalı salon araç içerisinde 6 yabancı uyruklu kişi, zanlı E.B’nin kullanımındaki EN 964 plakalı salon araç içerisinde ise 2 yabancı uyruklu kişi tespit edildiğini, toplamda 10 kişinin tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı K.K ve E.B’nin, 25 Euro karşılığında ‘insan kaçakçılığı’ yaptığını, beraberindeki diğer zanlılarla, Akıncılar’da Askeri bölgeyi ihlal edip kuzeyden güneye geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları esnada tespit edildiklerini belirtti.

“Aranan şahıs var”

Tutuklanan zanlıların gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçları itiraf ettiklerini belirten Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan şahıs olduğunu ve yine zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzipleri yapılmaması gerektiğini belirtip, bu bağlamda tüm zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.