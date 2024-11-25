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Yarın İskele bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Yarın İskele bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın İskele bölgesindeki Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın İskele bölgesindeki Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Halkla İlişkiler Şube Amirliği'nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

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