Yarın İskele bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın İskele bölgesindeki Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; yarın İskele bölgesindeki Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesine 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Halkla İlişkiler Şube Amirliği'nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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