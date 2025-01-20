“Yarım Canlar Destanı” 24 Ocak’ta Lefkoşa’ya geliyor

Girne Tiyatro Su ile Altı Üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” turne kapsamında Güzelyurt’tan sonra bu kez de Lefkoşa’da tiyatroseverlerle buluşuyor.

24 Ocak Cuma saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de Lefkoşa’da sehnelenecek oyunda Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilerek, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığı anlatılıyor.

+16 yaş kategorisi olarak izleyici ile buluşan oyun Lefkoşa’dan sonra 31 Ocak Cuma saat 20.00’de İskele AKM’de sahnelenecek. Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nın yaptığı oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri olarak görev yapıyor. Işık uygulamasını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol alıyor.

Ayrıca oyunda Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak yer alıyor.