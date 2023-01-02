Tecavüz zanlısı, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Haspolat çemberinde Minareliköy’e gitmek için otostop çeken R.P.B’yi aracına alıp, darp eden ardından da cinsel tecavüz girişiminde bulunan F.A, 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Polis, R.P.B isimli kadını bıçakla tehdit eden zanlının olay yerinden kaçtığını, Cihangir’de tespit edildiğini de dile getirdi.

Polis bilgi verdi…

Mahkemede polis memuru Ozan Kuşak, olayla ilgili bilgileri aktardı.

Polis, zanlının “cinsel tecavüze teşebbüs”, “cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla kaçırma”, “yaralama”, “cinsel saldırı”, “cinsel taciz”, “şiddet tehdidi”, “kanunsuz bıçak taşıma”, “korkutmak amacı ile silah taşıma” ve “ciddi darp” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, 29 Aralık saat 12.50 raddelerinde, Cihangir'de sakin F.A’nın, Haspolat çemberinde otostop çeken R.P.B'yı aracına aldıktan sonra yolda seyir halinde oldukları sırada, cebindeki parayı gösterip cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunduğunu belirtti.

R.P.B’nin araçtan inmek istemesine rağmen, zanlının ilk etapta durmadığını anlatan polis,

Bıçakla tehdit etti

Minareliköy’de toprak yol içerisinde duran zanlının, burada da R.P.B’yi bıçakla tehdit ederek, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini anlattı.

Polis, R.P.B.’nin bıçağı alırken avuç içlerinden yaralandığını ve aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu belirtti.

Olay sonrasında zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün Cihangir'de tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.



Gönüllü ifade verip, suçunu itiraf etti…

Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini anlatarak, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.