Yargıç: “16 yaşındaki bir öğrencinin tek derdinin okul olması gerek”

Lefkoşa’da iki lise öğrencisi arasında çıkan kavga bıçakla yaralama ile son buldu. 16 yaşındaki zanlı H.D., “Yaralama”, “Korkutmak maksadı ile silah taşıma”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede zanlıya nasihatta bulunan Yargıç Jale D. Ergüden, bu tür olaylardan uzak durması, okulunu aksatmaması, uyarısı yaptı, 16 yaşındaki bir öğrencinin tek derdinin okul olması gerektiğine işaret etti, kendisini şahsen takip edeceğini söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren Polis Memuru Soner Şaban, 16 yaşındaki zanlı H.D.’nin “Yaralama”, “Korkutmak maksadı ile silah taşıma”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla yargılandığını söyledi.

Şaban, zanlı H.D.’nin 18 Mayıs tarihinde Lefkoşa’da, 16 yaşındaki B.Y. ile kavga ettiğini belirterek, zanlının daha sonra korkutmak amacıyla üzerinde bulundurduğu çakıyla B.Y’yi yaraladığını kaydetti. Karın altında 2 cm derinliğinde kesi oluşan B.Y.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Acil Sevisi’nde tedaviye alındığını ve daha sonra taburcu olduğunu vurgulayan Şaban, H.D.’nin de tutuklandığını bildirdi.

Şaban, soruşturmanın tamamlandığına, zanlının 16 yaşında ve lise öğrencisi olduğuna işaret ederek, yargılanıncaya dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanmasına emir verildi…

Yargıç Jale D. Ergüden, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna imza vererek ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve 1 KKTC vatandaşı kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yargıç Ergüden: “16 yaşındaki bir öğrencinin tek derdinin okul olması gerek”

Duruşmanın ardından zanlıya nasihat da bulunan Yargıç Jale D. Ergüden, bu tür olaylardan uzak durması, okulunu aksatmaması, uyarısı yaptı, 16 yaşındaki bir öğrencinin tek derdinin okul olması gerektiğine işaret etti, kendisini şahsen takip edeceğini söyledi.