Recep Dal

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belirlenen yeni asgari ücrete resmi itirazlarını bugün yapacaklarını açıklayarak, yasal sürecin işletileceğini söyledi. Serdaroğlu, itirazın ardından yasa gereği masanın yeniden toplanacağı belirtti; “Kararın değişmemesi halinde yargı yolu açık.” dedi.

Hayat pahalılığı oranının altında yapılan asgari ücret artışını eleştiren Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin asgari ücretlinin geleceğinden çaldığına vurgu yaptı. Serdaroğlu, “Oransal olarak yapılan her düşük artış, asgari ücret üzerinden yatırımları yapılan yurttaşların ileride emekli olduklarında geçim ücretinin çok altında maaş almalarına neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, asgari ücretle yatırımı olan KKTC yurttaşlarına verilecek ek destekle ilgili olarak, “Toplum buna itimat ederse, geleceğimizden çalınmasına müsaade etmiş olur.” diye konuştu. Yüzde 18,39’luk artışın üzerine verilen ek katkının, brüt maaşa yansıtılmadığı sürece hiç kimseye bir fayda sağlamayacağına dikkat çeken Serdaroğlu, “Böyle ucuz politikalarla insanların aklı karıştırılmamalı.” diye konuştu.

Yalnızca KKTC yurttaşlarına yönelik katkının adil olmadığına dikkat çeken Serdaroğlu, bunun açık bir ayrımcılık olduğunu vurguladı. “Vatandaş olmayan asgari ücretli de aynı marketten alışveriş yapıyor.” diyen Serdaroğlu, bir emekçiden alınan paranın başka bir emekçiye verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Son altı ayda hayat pahalılığının yüzde 22,66 olduğunu belirten Serdaroğlu, asgari ücret artışının bu oranın altında kaldığını hatırlattı; yüzde 3,27’lik reel kayıp yaşandığına vurgu yaptı. Serdaroğlu, “Asgari ücretli Temmuz ayında alacağı artışı, bu kaybın üstüne almış olacak. 2026 yılı sonuna kadar bu reel kayıp katlanarak devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu sürece alet edilmesine tepki gösteren Serdaroğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sürdürülebilirliğinin riske atıldığını belirtti. Emeklilik yaşıyla ilgili yapılan popülist açıklamalara da değinen Serdaroğlu, “Bu anlayışla emekli yaşı 55’e düşmez, aksine 65’e bile çıkabilir.” dedi.

Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin piyasanın ucuzlaması yönünde yaptığı açıklamalara da değindi; “Piyasayı ucuzlatacak olan hükümettir. Hükümet olarak elektriğe, akaryakıta ve tüp gaza zam yapıp piyasanın ucuzlamasını beklemek mantık işi değil.” ifadelerini kullandı.

Sendikaların başlattığı eylemlilik sürecinin genişleyerek devam edeceğine dikkat çeken Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yarattığı düzeni topluma daha iyi anlatmayı amaçladıklarını kaydetti. Serdaroğlu, ilerleyen dönemde eylemlilik süreci kapsamında siyasi partilere ziyaretlerin de başlayacağını duyurdu.

Son olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun asgari ücret artışıyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Serdaroğlu, “Bir siyasetçi söylediklerinin arkasında durmazsa, siyasi hayatının sonu gelir. Siyasi itibar da önemlidir.” açıklamasında bulundu.

“Hükümet gelecekten çalıyor”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı çok özel açıklamalarda asgari ücret artışı, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin politikaları ve sendikaların başlattığı eylemlilik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-iş Başkanı Serdaroğlu, yapılan düzenlemelerin yalnızca bugünü değil, emekçilerin geleceğini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Asgari ücrete yapılan artışın oransal olarak yetersiz olduğunu ifade eden Serdaroğlu, her düşük artışın zincirleme sonuçlar doğurduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Hükümet gelecekten çalıyor. Çünkü oransal olarak yapılan her düşük artış, hem asgari ücretle geçimini sağlayanları fakirleştiriyor hem de asgari ücret üzerinden yatırımları yapılan yurttaşların ileride emekli olduklarında geçim ücretinin çok altında maaş almalarına neden oluyor.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asgari ücretle yatırımı olanlara ek destek verme vaadine de temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, toplumun bu tür uygulamalara itimat etmemesi gerektiğini vurguladı. “Toplum buna itimat ederse, geleceğimizden çalınmasına müsaade etmiş olur.” diyen Serdaroğlu, geleceğin birkaç bin liralık desteklerle ölçülemeyeceğinin altını çizdi.

“Ek katkılar brüt maaşa yansımadıkça fayda sağlamaz”

Hükümetin açıkladığı ek katkıların gerçek bir çözüm olmadığını ifade eden Serdaroğlu, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun dile getirdiği yüzde 22,90’lık artış oranına dikkat çekti. Bu oranın brüt maaşa yansıtılması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Yüzde 18,39’luk artışın üzerine verilen ek katkı, brüt maaşa yansıtılmadığı sürece hiç kimseye bir fayda sağlamayacak.” şeklinde konuştu.

Basın üzerinden yapılan açıklamalarla toplumun kafasının karıştırıldığını dile getiren Serdaroğlu, “Böyle ucuz politikalarla insanların aklı karıştırılmamalı.” ifadelerini kullandı.

“Emekçiler arasında ayrım yapıldı”

Hükümetin yalnızca KKTC yurttaşlarına yönelik katkı açıklamasını eleştiren Serdaroğlu, bunun emekçiler arasında açık bir ayrım yarattığını belirtti. “Bakan Hasipoğlu kimin parasını kime veriyor?” diye soran Serdaroğlu, bir emekçiden alınan paranın başka bir emekçiye verilmek istendiğine dikkat çekti; “Emekçiler arasında ayrım yapıldı.” açıklamasında bulundu.

Asgari ücretlilerin vatandaş ve vatandaş olmayan şeklinde ayrıştırıldığını dile getiren Serdaroğlu, bu durumun siyasi ve vicdani bir sorun olduğunu ifade ederek, “Vatandaş olmayan asgari ücretli de aynı marketten alışveriş yapıyor, aynı hayat pahalılığına maruz kalıyor.” dedi.

“Yüzde 3,27’lik reel kayıp katlanarak sürecek”

Son altı ay için açıklanan yüzde 22,66’lık hayat pahalılığı oranına karşın, asgari ücret artışının bu oranın yüzde 3,27 altında kaldığını hatırlatan Serdaroğlu, bunun ciddi bir reel kayıp yarattığını söyledi. Bu kaybın önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini belirten Serdaroğlu, “Asgari ücretli Temmuz ayında alacağı artışı, bu kaybın üstüne almış olacak. 2026 yılı sonuna kadar bu reel kayıp katlanarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Sosyal Sigortalar Dairesi’nin geleceği tehlikede”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu sürece alet olmasının hem emekçiyi hem de Sosyal Sigortalar Dairesi’ni düşünmemek anlamına geldiğini, dairenin geleceğinin tehlikede olduğunu belirten Serdaroğlu, emeklilik yaşıyla ilgili tartışmalara da değindi. Emekli yaşının 55’e düşürülmesi yönündeki açıklamaların mevcut politikalarla mümkün olmadığını kaydeden Serdaroğlu, “Bu anlayışla emekli yaşı 55’e düşmez, aksine 65’e bile çıkabilir.” diye konuştu.

“Piyasayı ucuzlatacak olan hükümettir”

Asgari ücret tartışmalarının sürekli olarak piyasanın ucuzlaması söylemiyle geçiştirildiğini ifade eden Serdaroğlu, bu yaklaşımın samimi olmadığını vurguladı. Piyasayı ucuzlatma sorumluluğunun hükümete ait olduğunu belirten Serdaroğlu, yanlış enerji politikaları nedeniyle halkın ağır elektrik faturaları altında ezildiğine dikkat çekti.

“Hükümet olarak elektriğe, akaryakıta ve tüp gaza zam yapıp piyasanın ucuzlamasını beklemek mantık işi değil.” diyen Serdaroğlu, yapılan zamlar geri alınmadıkça ucuzlamanın mümkün olmayacağını kaydetti.

“İtirazımızı yapacağız, yargı yolu açık”

Hür-İş Federasyonu’nun bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde siyah çelenkli bir eylem gerçekleştireceğini açıklayan Serdaroğlu, belirlenen asgari ücrete resmi itirazlarını sunacaklarını söyledi. Yasa gereği itirazın ardından masanın yeniden toplanması gerektiğini hatırlatan Serdaroğlu, karar değişmediği takdirde ‘yargı yolunun açık’ olduğuna vurgu yaptı.

Olası bir yargı sürecinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Bugünkü reel kayıpların katlanarak artmasını durdurmak adına nihai bir mahkeme kararının çıkması gerektiğini düşünüyorum.” açıklamasında bulundu; bu kapsamda yeni asgari ücretle ilgili ara emri talebinin de gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

“Eylemlilik süreci genişleyecek”

Serdaroğlu, sendikaların başlattığı eylemlilik süreciyle ilgili de konuştu. Eylemlilik sürecinin kamuda örgütlü beş sendika ile başlatıldığını kaydeden Serdaroğlu, sürecin genişleyerek devam edeceğine dikkat çekti. İlk hedeflerinin gündemi sıcak tutmak olduğunu belirten Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yarattığı düzeni topluma daha iyi anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sendikalar arasında sürecin bu şekilde devam etmemesi gerektiği yönünde görüş birliği olduğunu dile getiren Serdaroğlu, ilerleyen aşamada siyasi partilere ziyaretlerin de başlayacağını açıkladı.

Amcaoğlu’na eleştiri: “Siyasi itibar önemlidir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sosyal medya paylaşımına da değinen Serdaroğlu, söz konusu ifadeleri doğrudan üzerine almadığını ancak asgari ücret süreci öncesinde yapılan açıklamaları işçi temsilcisi olarak sahiplendiğini söyledi.

Amcaoğlu’nun “aynı marketten alışveriş yapıyoruz” sözlerini hatırlatan Serdaroğlu, bu söylemlerle yapılan uygulamaların çeliştiğini ifade ederek, “Bir siyasetçi söylediklerinin arkasında durmazsa, siyasi hayatının sonu gelir. Siyasi itibar da önemlidir.” dedi.