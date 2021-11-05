‘Yardım eden biri olup olmadığı araştırılacak’

Polis hücrelerinden firar eden zanlı Veysel Akpınar bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutukluluk süresi uzatıldı.

Polis memuru Soner Şaban, zanlı Veysel Akpınar’ın Yasal tutukluluktan firar, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarıyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Polis, 18.08.2021 tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu 300/2021 sayılı teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Lefkoşa'da sakin Veysal Akpınar’ın (E-35), gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının 03.11.2021 tarihinde Girne'de tespit edilerek temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini ve zanlıya yardım eden biri olup olmadığının araştırılacağını söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.