Sendikalar, Başbakanlık önünde UBP-DP-YDP Hükümeti’nin icraatlarına yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylem sırasında “Yoksuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” yazılı pankart açılırken, hükümetin ekonomi politikaları, özelleştirme adımları ve kamu kurumlarının durumu protesto edildi.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Ya hizmet edin, ya da çekin gidin”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, eylemde yaptığı konuşmada hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Konuşmasına polis yoğunluğuna dikkat çekerek başlayan Bıçaklı, “Polis bizden fazla. Kimi koruyor şimdi. Yapmayın bunları. Provoke ediliyor” dedi.

Bıçaklı, ülkede zamların kontrolden çıktığını, mevcut asgari ücretin durumunun ortada olduğunu ifade ederek, “Memleket yangın yeri. Hükümet sefa sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “ülkeyi sendikaların batırdığı” yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Bıçaklı, geçmişte yapılan özelleştirmeleri hatırlatarak, “Bir ülke düşünün ki havalanı yok. Sattınız. Havayolu şirketi yok. Onu da sattınız. Mimoza nerede, Salamis nerede, Saray Holding nerede? Nenem mi kapattı bunları? Siz kapattınız” açıklamasında bulundu.

Bıçaklı, şimdi sıranın KIB-TEK’e, Telekomünikasyon Dairesi’ne ve limanlara geldiğine vurgu yaparak, “Bunları satacaklarını söylüyorlar. Sen kimsin ki bunları satıyorsun? Sana babandan miras mı kaldı bunlar?” diye sordu.

Hükümetin devlet kurumlarına bilinçli olarak yatırım yapmadığına dikkat çeken Bıçaklı, “Alıştınız yalanlara gidiyorsunuz. Bilerek ve isteyerek devletin kurumlarına yatırım yapmayacaksınız, sonra da topluma çalışmıyor bu yerler diyorsunuz. Siz çalıştıracaksınız. Çalıştıramıyorsanız gidecekseniz, yerine çalıştıran gelecek” dedi.

Ülkede okulların yarısının, KIB-TEK’in yarısının ve havaalanının tamamının özelleştirildiğini söyleyen Bıçaklı, hükümete “Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” sözleriyle yüklendi.

Bıçaklı, hükümet bakanlarının 450 bin TL maaş aldığını belirterek, “Peki ne iş yapıyorlar? Asgari ücretli 50 bin TL maaş alacak, açlık sınırında yaşamaya çalışacak. Sen de 450 bin TL maaş alıp ahkam keseceksin, asgari ücreti artırmanın doğru olmadığını söyleyeceksin” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artış oranlarını da eleştiren Bıçaklı, “Asgari ücretli de kafasını kaldırmalı. Kim avcuna ne tükürürse onu sürsün yüzlerine. 450 bin TL maaş alanların maaşına yüzde 20 oranında HP oranı yansırken, asgari ücretliye yüzde 15 artış vermek ayıptır. Bundan utanmaları lazım. Bunun ötesi yoktur” dedi.

Sendikalar olarak hayat pahalılığı, asgari ücret, özelleştirme ve diğer konulardaki mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Bıçaklı, hükümet yetkililerine de çağrıda bulundu. Bıçaklı, “Bu ülkeye hizmet etmek için o makamlara geldiniz. Ya hizmet edin, ya da çekin gidin” dedi.

Bıçaklı’nın açıklamalarının ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları da sendikalar adına ortak basın açıklamasını okudu.